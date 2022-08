Lazio, Sarri manda a scaldare Luis Alberto: la reazione di tifosi e dello spagnolo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le questioni più infuocate del calciomercato estivo laziale c'è sicuramente quella che riguarda il futuro di Luis Alberto. Il calciatore, come ormai è risaputo, ha chiesto la cessione mostrando nuovamente tutta la sua voglia di vestire la maglia del Siviglia. Fatto sta che lo spagnolo è ancora a tutti gli effetti un calciatore della Lazio, anche se per l'esordio in campionato contro il Bologna, Maurizio Sarri ha deciso di non inserirlo tra i titolari. All'inizio del primo tempo il tecnico toscano lo ha mandato a scaldare per inserirlo a partita in corso: immediati gli applausi da parte di migliaia di tifosi presenti in Curva Nord, con il giocatore che ha risposto applaudendo anch'esso i suoi supporters. Insomma, tra la tifoseria e lo spagnolo sembra esserci un clima estremamente disteso.