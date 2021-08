Lazio, Sarri mania: superato Allegri nella media punti in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri e Josè Mourinho sono tra le grandi novità di questo campionato. Su una piazza come Roma fanno ancora più clamore, così diversi praticamente opposti in tutto. Uno italiano l’altro portoghese, le origini prima di tutto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i numeri parlano chiaro e li incoronano. Le capitoline non vincevano contemporaneamente i primi due match del campionato dal 2003. Non è finita qui perché i due hanno anche un primato: detengono la miglior media punti in Serie A tra tutti e 20 i tecnici. Sarri ha superato Allegri con una media di 2,031 mentre il portoghese è a quota 2,20. Solo Conte, in A, ha fatto meglio di loro. Altro tabù sfatato da Sarri è che la Lazio non ha mai segnato 9 gol nelle prime due gare. Negli ultimi campionati è sempre salito sul podio prima con il Napoli (secondo e terzo posto) poi con il Chelsea e con la Juventus. Il 26 settembre i due grandi si sfideranno sul terreno dell’Olimpico per il derby, solo una volta si sono incontrati quando entrambi erano in Premier nella sfida Chelsea-Manchester United nel 2018. Si concluse con un pareggio e un faccia a faccia tra Mourinho e un membro dello staff di Sarri.

