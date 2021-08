Lazio, Lazzari in Paideia: probabile elongazione al polpaccio FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Elongazione al polpaccio destro. Ecco il responso dei controlli di Lazzari in Paideia: il terzino dovrebbe aver evitato la lesione muscolare, ma comunque rimarrà fermo per circa 15 giorni. Va considerato out con il Milan, i tempi sono troppo stretti.

Quarantotto ore dopo la partita contro lo Spezia, è arrivato il momento dei controlli medici per Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio è uscito dal campo nel corso del primo tempo della gara contro la squadra di Thiago Motta a causa di un problema fisico. Il calciatore, che si è visto impossibilitato a rispondere alla convocazione di mister Mancini per il raduno di Coverciano, si sta sottoponendo in questi minuti ad alcuni accertamenti nella clinica Paideia di Roma. Solamente dai risultati dei controlli si potrà comprendere l'entità dell'infortunio e, di conseguenza, i tempo di recupero.

