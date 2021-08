Inter, Corona punge Conte: “I vincenti sono altri. Viva Inzaghi!”

L'avventura di Simone Inzaghi all'Inter è iniziata con il piede giusto. Dopo l'addio alla Lazio, il tecnico piacentino ha sposato il progetto nerazzurro e ha deciso di accettare l'incarico dopo il saluto inaspettato e improvviso di Antonio Conte. Proprio dell'allenatore pugliese ha parlato Fabrizio Corona sui social. L'ex fotografo delle dive ha fatto i complimenti a Inzaghi e lanciato una frecciatina ad Antonio Conte. Queste le sue parole condivise anche da Gaia Lucariello, moglie dell'ex mister biancoceleste: "Stanotte ho sognato che ero a cena e ad un certo punto mi si è presentato davanti Conte, non quel buffone che ha preso il posto del giullare dei cinque stelle, ma l'allenatore, il mio EX DIO. L'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto: i vincenti, gli uomini che valgono non hanno bisogno dei talenti e dei campioni ma solo di due gran coglioni. Viva il calcio di Simone Inzaghi, libero dagli schemi