Lazio, Sarri sull'arbitraggio: "Ho protestato tutta la gara. Non mi è piaciuta..."

Durante la conferenza post Lazio - Bologna, Maurizio Sarri ha commentato la conduzione di gara dell'arbitro Massimi, il quale non è sebrato molto clemente nei confronti dei giocatori biancocelesti. Alla domanda su cosa abbia detto all'arbitro nel momento della sua ammonizione ha risposto: "Ho protestato tutta la partita giustamente, non ricordo cosa gli ho detto. La conduzione della partita non mi è piaciuta".