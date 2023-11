Lazio, Sarri valuta di convocare alcuni giovani della Primavera: il punto

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gli infortuni in squadra potrebbero aprire spazi per i giovani talenti della Primavera nel prossimo derby. Ruggeri e Saná Fernandes emergono come candidati principali per una chiamata in prima squadra, dato che Sarri si trova a gestire problemi fisici in diverse posizioni. I giovani di Sanderra vivono un periodo positivo con esperienze nella Youth League e un convincente terzo posto in campionato.

La convocazione per il derby diventa un riconoscimento prezioso e dipenderà dalle eventuali assenze nella formazione titolare. Il centrale Ruggeri, classe 2004 e capitano, ha registrato 15 presenze e un gol decisivo in stagione. L'attaccante talentuoso Saná Fernandes, nonostante la giovane età (2006), si è distinto come uno dei migliori in attacco, contribuendo alla recente scalata in classifica della squadra.

Mentre la Primavera si prepara per l'impegno contro il Torino, Ruggeri e Fernandes sognano la convocazione per il derby, un'opportunità che potrebbe estendere la straordinaria striscia di risultati positivi in campionato. Altri giovani talenti, come Gonzalez e Bordon, sperano anch'essi di guadagnarsi un posto nella lista di Sarri. Riporta così il Corriere dello Sport.