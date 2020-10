Lazio, Sarzanini: "Contro il Bruges importante dare continuità. Preoccupato per le assenze"

Poco più di ventiquattro ore e la Lazio scenderà in campo per il secondo match di Champions League contro il Bruges. Inzaghi purtroppo si ritrova in una situazione di emergenza con molte defezioni per quanto riguarda la rosa. Il giornalista Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua in merito: "Sarà importante dare seguito alla prestazione contro il Dortmund. Basilare che la Lazio capisca su chi potrà contare perché ci sono molte defezioni e credo che anche qualche big non ce la faccia. Inzaghi dovrà non dico inventare la formazione ma non potrà contare su chi sta facendo la differenza, se c’è Milinkovic ma devi fare a meno di Luis Alberto è un’assenza che pesa perché è in un momento di forma altissimo. Aspettiamo la lista dei convocati. A me preoccupa molto la difesa perché è il reparto più martoriato, Inzaghi non riesce mai a schierare quello che sarebbe il suo trio ideale. Questo mini ciclo che attende la Lazio prima della sosta dirà molto sulle ambizioni di questa squadra e non si può sbagliare. Spero che possa avere quantomeno a disposizione la rosa al completo, nei prossimi dieci giorni, per arrivare al big match con la Juventus in grande forma. La trasferta a Torino non è di certo semplice. Credo che Parolo al centrocampo al posto di Leiva sia lo soluzione migliore se non c'è il brasiliano, rischiare in una gara di Champions non è il massimo, si potrebbe sfruttare anche Akpa Akpro al posto di Luis Alberto e utilizzare anche Pereira che può mettere minuti nelle gambe. Poi è Inzaghi che sta sul campo e sa come stanno i giocatori. Correa può tramutare la sua rabbia in agonismo sportivo. La presenza di Milinkovic è fondamentale perché quando manca il serbo tutti i suoi compiti sono affidati a Luis Alberto senza dimenticare gli straordinari di Lucas Leiva".

