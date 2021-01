Lazio - Sassuolo, Andreas Pereira suona la carica: "Insieme siamo più forti" - VIDEO

Ancora poco più di tre ore, e poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Sassuolo. In attesa del match, Andreas Pereira ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con cui ha presentato la sfida, fondamentale per la squadra di Inzaghi dopo la vittoria nel derby e quella in Coppa Italia contro il Parma. Il brasiliano di proprietà del Manchester United ha poi aggiunto: "Andiamo Lazio. Focus, forza e fede. Insieme siamo più forti".

