Milan - Atalanta, Zapata provoca e Ibra lo zittisce: "Più gol io che tu partite in carriera"

Sempre protagonista, Zlatan Ibrahimovic, che anche quando non segna riesce a far parlare di sè. Nella sfida di ieri, persa dal Milan per 3-0 contro l'Atalanta, i rossoneri si ritrovano a reclamare per un rigore sul finale di gara. Duvan Zapata assiste alle polemiche e poi dice: "Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il tredicesimo?”. Non si fa attendere la risposta di Ibra che replica con sorriso sarcastico: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera”. E in effetti il fuoriclasse svedese non ha neanche torto: sono ben 498 le sue reti realizzate, mentre l'attaccante nerazzurro è al momento fermo a 373 presenze in carriera.