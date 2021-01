Serie A, la Juve batte il Bologna per 2-0: la classifica si accorcia

Dopo il passo falso delle milanesi, la Juventus non perde l'occasione e accorcia la classifica, battendo per 2-0 il Bologna allo Stadium. Arthur apre le marcature dopo un quarto d'ora, Szczesny tiene in vita i bianconeri (confermando il suo splendido momento di forma) e McKennie sigilla il vantaggio al 71'. La squadra di Mihajlovic mette in campo una buona prestazione, ma la formazione di Pirlo porta a casa i tre punti meritatamente. Dopo la vittoria della Supercoppa, la Juve recupera terreno anche in campionato: ora la vetta è distante 7 punti.