Lazio, Sconcerti: "Chi prende Sarri fa sempre un grande affare"

E' quello di Maurizio Sarri il nome in pole per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio in vista della prossima stagione. Tra chi vede questa operazione favorevole per entrambe le parti c'è Mario Sconcerti che ai microfoni di TMW Radio ha affermato: "Fa sempre un grande affare chi prende Sarri. E lo fa anche lui. A Sarri interessa il progetto tecnico e la Lazio ce l'ha. Lotito poi è uno che protegge i suoi allenatori. Ricominciare dalla Lazio è molto meglio. Per lui è fondamentale un regista e i biancocelesti ce l'hanno. Sarri alla Lazio potrebbe essere un rilancio. Con Mourinho e Sarri a Roma si avrebbe un grande calcio".

