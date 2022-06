Lazio, Sconcerti: "Fuori dal mondo non prendere Carnesecchi per l'infortunio"

Fonte: TMW Radio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Carnesecchi potrebbe difendere la porta della Lazio nella prossima stagione. Rimasti orfani di Strakosha, i biancocelesti stanno cercando un portiere affidabile e giovane. Il classe 2000 si è messo in mostra con la Cremonese quest'anno, ma l'infortunio alla spalla, che lo dovrebbe tenere fuori circa due mesi, potrebbe cambiare le cose. Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha espresso il suo parere: "Sono cose fuori dal mondo. Prendi un 20 enne che ti copre per 7 anni un ruolo e ti preoccupi di 4 partite iniziali? Ci sarà un portiere di riserva che ti darà comunque garanzie. Quello che si legge ora sono le parole dei procuratori. Mi ha colpito una cosa: non ricordo una fiducia così forte tra romanisti e società, si fidano della società e di Mourinho. I laziali invece non si fidano della Lazio".