Lazio, Sconcerti: "Sorpreso dalle difficoltà di Luis Alberto, Sarri saprà correggere gli errori"

La Lazio di Sarri è indietro in campionato. Al momento i biancocelesti occupano l'ottava piazza della Serie A, ma le ultime partite hanno dato segnali di ripresa. Mario Sconcerti, durante il suo intervento a TMW Radio, ha detto la sua sul percorso fatto in questi mesi da Immobile e compagni: "L'unico ad aver fatto un passo indietro in classifica è Sarri perché un anno fa la Lazio non era ottava. I risultati di 3-4 mesi toccano poco sul lavoro di gente così titolata ed esperta. Sarri lo stimo moltissimo e sono convinto che saprà correggere molte parti del suo gioco. Il vero problema è che prima di lui la Lazio veniva da 5 anni con un altro allenatore, una cosa sconosciuta in Italia e che crea vizi e privilegi tra i giocatori".

DIFFICOLTA' INIZIALI - "Sorpreso più dalle difficoltà di Luis Alberto o Lazzari? Luis Alberto perché Lazzari era previsto: è un quinto e basta, non un terzino, dove l'ha voluto provare anche Mancini, e neanche un'ala. Luis Alberto invece è un giocatore universale, deve saper giocare in tutti i modi".