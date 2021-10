Lazio, scontro Luiz Felipe-Correa i tifosi contro il Tucu: "Che valore dai all'amicizia?"

Una bellissima gara quella tra Lazio e Inter, vinta dalla squadra di Sarri che si è imposta per 3-1 su quella di Inzaghi. Non solo spettacolo, tante tante polemiche soprattutto nel finale quando si è sfiorata la rissa tra Luiz Felipe e Correa. Il brasiliano e l'argentino sono amici dai tempi della Lazio e il difensore biancoceleste al triplice fischio preso dall'euforia ha abbracciato da dietro proprio il Tucu che ha avuto una reazione che in pochi si aspettavano visto appunto il rapporto tra i due. Alla fine Irrati ha deciso di espellere Luiz Felipe che è uscito dal campo letteralmente in lacrime incredulo di quanto accaduto. Anche i tifosi non hanno apprezzato la reazione e in tantissimi su Instagram hanno commentato l'ultima foto di Correa: "Vergognati", "Pagliaccio", "E' questo il valore che dai all'amicizia" e ancora: "Non nominare più la Lazio". Insomma un brutto episodio che ha turbato e non poco sia il calciatore che i tifosi biancocelesti che si sono schierati in massa con il centrale brasiliano condannando l'argentino.

