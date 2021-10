Lazio - Inter, dalle tribune dell'Olimpico si godono la vittoria anche due ex biancocelesti! - FOTO

La Lazio cancella in 90' la brutta sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna, e all'Olimpico arriva il trionfo. Una vittoria giunta in rimonta dopo il vantaggio nerazzurro firmato Perisic. Lo stadio, gremito come nelle grandi occasioni, ha festeggiato per i tre gol arrivati dai biancocelesti. Ma due tifosi d'eccezione si sono goduti il successo direttamente dalla ribuna. Si tratta di Dusan Basta e Filip Djordjevic, entrambi con alle spalle delle stagioni vissute nella Capitale. Lo scatto che li ritrae insieme è stato condiviso su Instagram.

IL TABELLINO di Lazio - Inter 3-1

