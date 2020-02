Lazio, sedici partite senza sconfitte: il record storico è a un passo

La Lazio non perde in campionato da 16 partite. Sono incredibili i numeri dei biancocelesti in questa stagione: l'ultima partita persa della banda di Inzaghi risale al 25 settembre (Inter - Lazio a San Siro). Da allora Lulic e compagni non sono mai usciti sconfitti dal campo. Una striscia di risultati utili che eguaglia i record di Eriksson (nel 1997/'98) e di Mancini (2002/'03). E' la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del club dopo quella di Eriksson nel 1998/99 (17 partite). Inzaghi può scrivere un altro pezzo di storia con la sua Lazio: il record dei record non è così distante.

Lazio - Spal, le pagelle

Adekanye: "Che emozione segnare all'Olimpico"

TORNA ALLA HOMEPAGE