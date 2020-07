Lazio, senza Immobile non arrivano i tre punti: la statistica

Stanlio senza Ollio, Batman senza Robin, la Nutella senza il pane: sentire queste storiche accoppiate divise fa fischiare le orecchie e chiudere gli occhi. Questo fastidio è stato percepito anche nel vedere ieri la Lazio senza il suo Immobile.

Per la quinta volta in stagione i biancocelesti hanno dovuto fare a meno del proprio numero 17 e quattro volte è arrivata una sconfitta (Milan compreso). Un dato che non può lasciare indifferenti: il peso specifico dell'attaccante italiano è senza dubbio rilevante e questo deve far riflettere. Rispetto alle passate quattro stagioni (da quando Ciro veste la maglia biancazzurra, ndr), la percentuale di vittorie senza King Ciro titolare si è abbassata al 20%, dato più basso al momento. Martedì Immobile tornerà e allora il binomio composto dal giocatore e dalla prima squadra della Capitale tornerà a produrre suoni speciali per le orecchie dei tifosi.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche