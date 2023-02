Lazio, “Serve un vice Immobile” e non solo: i migliori meme della prima serata di Sanremo

Conclusa la prima serata di Sanremo. Al comando della classifica, almeno per il momento, c'è Marco Mengoni ma la menzione d'onore va per il web. Come al solito il mondo dei social non si è fatto attendere e ha accompagnato le prime ore del Festival con commenti, video e meme davvero esilaranti. La redazione de Lalaziosiamonoi.it ha raccolto i più simpatici che hanno a che fare con il mondo biancoceleste. "Serve un vice Immobile" scritto sul vestito di Chiara Ferragni il più gettonato, ma poi anche "Coppa in faccia", "La spazza Ibanez" e "Chi non salta è romanista". Non mancano le allusioni al caso Zaniolo, e c'è anche chi ritorna alla passata stagione e in particolare all'episodio di Dimarco in Lazio-Inter e alla difesa ballerina di Sarri. Scorri a fine articolo per vedere la gallery.