Lazio, si allungano i tempi per recuperare Patric: la situazione

Tra gli assenti al derby c'è stato Patric. Un vero peccato, sia per la mancanza di una figura importante per la Lazio dentro e fuori dal campo, sia perché è ben noto quanto lo spagnolo ci tenga a vivere serate così importanti anche visto il suo enorme attaccamento alla maglia. Purtroppo però, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Baroni non lo avrà a disposizione ancora per un bel po': servirà infatti un altro mese per il suo recupero, a causa di un ispessimento al tendine del malleolo. Per rimediare immediatamente al problema, il calciatore è volato a Barcellona nei giorni scorsi per sottoporsi alle specifiche cure.