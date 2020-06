Lazio, si avvicina la ripresa della Serie A: Milinkovic si rifà il look - FT

Tra qualche giorno riprenderà il campionato di Serie A. Si partirà con i recuperi della venticinquesima giornata, poi tutte le squadre scenderanno in campo per portare a termine il proprio percorso. Sergej Milinkovic-Savic, e la Lazio in generale, vogliono arrivare alla fatidica data al massimo della condizione. Ma, come accade prima di un appuntamento importante, è giusto curare anche l'estetica. Ecco allora che il 'Sergente', dopo essersi fatto crescere i capelli durante il lockdown, ha deciso di dare un taglio netto. Affidandosi alle sapienti mani del barbiere di fiducia in casa Lazio, si è rifatto il look. Il risultato è stato pubblicato su Instagram sull'account di Figaro Barber Salon. Ora, che anche lo stile ha subito qualche modifica, non rimane davvero nient'altro da fare se non tornare a calpestare il terreno di gioco. Nel mirino c'è l'Atalanta.

