Luis Alberto, in Spagna lo elogiano e lo consigliano a Luis Enrique: "È il re degli assist"

In un articolo pubblicato su Marca, vengono tessute le lodi di Luis Alberto che, a prima vista, non sembra essere tenuto in grande considerazione dal ct della Spagna, Luis Enrique. Il centrocampista ha potuto vestire la maglia della Nazionale nel 2017, ma la chiamata è stato qualcosa di eccezionale, e non si sa se verrà replicata in futuro. Nonostante ciò, il rendimento che sta collezionando il 'Mago' con la Lazio è super: considerando tredici campionati ma solo i calciatori iberici, Luis Alberto è in cima alla classifica dei migliori assist-man. La domanda alla base dell'analisi è stata la seguente: "Se si considera la probabilità di gol di tutti i passaggi chiave - quelli che precedono il tiro - chi si renderebbe protagonista di più assist?". I numeri hanno portato al 'Mago', che ha collezionato 9,1 assist previsti nei 2.264 minuti che ha giocato nell'attuale stagione della Serie A. Cifra che salirebbe a 9,8 se tenessimo in considerazione anche i match di Europa League. Nella mappa correlata all'articolo si possono vedere le 80 situazioni di tiro che ha creato per i suoi compagni. Quelle più pericolose sono state realizzate a campo aperto. I numeri attuali sono simili rispetto a quelli collezionati nelle precedenti stagioni: 15,5 assist previsti nel 2017/18, 8,9 nella 2018/19. Qualità e rendimento: (anche) in Spagna elogiano Luis.

