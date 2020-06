Lazio, Canigiani: "La squadra è carica. Abbonamenti? Prematuro parlarne"

Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, per parlare delle ultime iniziative che ruotano intorno alla Lazio: “Seguiamo il percorso del ‘Non sarai mai sola’, abbiamo iniziato con le sagome, ora ci sarà la possibilità di cantare l’inno e di annunciare le formazioni, basta andare sul sito e vedere le indicazioni per iscriversi. Per entrambi gli inni abbiamo preparato un video stile karaoke, per poter leggere il testo ed andare a tempo”.

ACCORDI CON LA CINA - “Da qualche giorno ci siamo inseriti nei loro canali di comunicazione, quindi ora il mondo cinese potrà affacciarsi alla realtà Lazio. Inoltre abbiamo concluso un accordo commerciale e svilupperemo altre iniziative, mirate però solo ai mercati asiatici. Un accordo importante che ci darà riscontro nel loro vasto territorio”.

ABBONAMENTI - “È prematuro parlarne. È giusto fare un passo alla volta, la speranza è che tutto fili liscio così da avere magari più avanti qualche spiraglio per rivedere i tifosi”.

RIPARTENZA - “Non vedo i ragazzi per via delle misure di sicurezza, ma so che sono molto carichi”.



Lazio, Lotito alza la posta: ecco il premio scudetto

Calciomercato Lazio, Gazzetta dello Sport: “Il Newcastle offre 135 milioni per Immobile”

TORNA ALLA HOMEPAGE