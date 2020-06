Calciomercato Lazio, Gazzetta dello Sport: “Il Newcastle offre 135 milioni per Immobile”

Il Newcastle della nuova proprietà araba disposto a fare pazzie per Ciro Immobile. La notizia shock la lancia La Gazzetta dello Sport, che titola: "Offerta shock per Immobile. Il Newcastle mette sul piatto 135 milioni. E ora Ciro che fai?". Al club inglese i fondi di certo non mancano. Si parla ovviamente di una cifra lorda. Sarebbero 55 i milioni offerti alla Lazio, un contratto da 8 milioni a stagione per 5 anni invece al giocatore. Cifre comunque da capogiro per chiunque.