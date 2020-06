Lazio, il ginocchio di Leiva tende a gonfiarsi: Bergamo in dubbio

Ieri è tornato a macinare chilometri in gruppo, chiudendo anche la seduta con un bel gol nella partitella in famiglia. Ma brutte notizie arrivano da Formello sulle condizioni di Lucas Leiva. Il ginocchio del brasiliano, operato durante il lockdown, tende a gonfiarsi. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano potrebbe aver forzato troppo dopo il rientro in campo e questo avrebbe inciso sul suo recupero. Questa mattina verrà valutato nuovamente, lo si farà giorno per giorno, ma a ormai poco più di una settimana da Bergamo, la preoccupazione per le sue condizioni è concreta. Cataldi, anche lui tornato in gruppo, scalda i motori.

OFFERTA DA 135 MILIONI PER IMMOBILE

LEIVA, IL GINOCCHIO TENDE A GONFIARSI



CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE