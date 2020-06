Lazio, Lotito alza la posta: ecco il premio scudetto

Tutto fatto tra Lotito e i giocatori: il premio scudetto è stato deciso nella lunga chiacchierata del 18 maggio a Formello. In attesa dell’accordo firmato e depositato in Lega, si parla già di cifre: secondo la rassegna stampa di Radiosei, ai giocatori andranno 400mila euro di bonus in caso di vittoria finale del campionato. L’intesa tra squadra e società è stata raggiunta, e la manovra moltiplicata per 25 giocatori, costerà 17-18 milioni di euro al presidente laziale. Di conseguenza, come d’accordo, verrà tagliato lo stipendio di marzo, e quello di aprile verrà invece pagato il prossimo dicembre.

LE MOSSE – Ci sono ancora aspetti da chiarire per chiudere al meglio il bilancio entro il 30 giugno, ma il piano di Lotito è chiaro: ottenere il massimo per rispondere alla crisi. Con l’emergenza dovuta al Covid, verranno meno gli incassi dei botteghini, e con l’ultima tranche dei diritti tv che Sky dovrà pagare ancora in discussione, il patron laziale ha studiato le mosse nei minimi dettagli. Il premio in caso di piazzamento Champions è stato deciso da tempo, ma il focus della squadra è proiettato ovviamente sul premio più grande. Sacrificare le due mensilità oggi, per continuare a coltivare il sogno scudetto: la Lazio è pronta a farlo, non resta che riprendere il cammino a Bergamo il 24 giugno.

