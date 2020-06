Mirabelli incensa Lotito: "È uno dei migliori dirigenti, ci mette sempre la faccia"

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha detto la sua sui cambiamenti che il Covid ha imposto al calcio e, in seguito, sulla ripresa del campionato: "È cambiato tantissimo, il fatto di avere gli stadi vuoti è davvero triste. Per quanto riguarda il mercato, saranno sicuramente momenti diversi, ci vuole molta creatività, fantasia. Secondo me ne usciamo un po' indeboliti, tutti, sotto l'aspetto economico. Bisognerà avere conoscenza del calcio, sia in Europa che in Sudamerica. Non credo si faranno spese folli".

"LOTITO UNO DEI MIGLIORI" - "Credo sia stato fatto un lavoro straordinario, noi italiani dobbiamo essere contenti. Gravina ha fatto il suo dovere, lo conosco bene, so quanta meticolosità mette nel suo lavoro. Lotito è uno dei migliori dirigenti che abbiamo, sempre sul pezzo, non solo in quest'occasione. Ci ha sempre messo la faccia, ed è stato bravo a consigliare e a pensare alle migliori soluzioni per il calcio italiano. Qualcuno ha guardato più alla classifica e ai propri interessi, credo che la ripartenza del calcio non solo sia importante nel suo movimento, ma anche per quanto riguarda il Paese. L'industria calcio è una componente importantissima per quanto riguarda l'economia italiana. Bene si è fatto a ricominciare, mi auguro si possa concludere. I verdetti li darà il campo".

