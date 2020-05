Lazio, si gioca a basket con i piedi: Leiva sfida i compagni di squadra - VD

Ennesimo week-end senza scendere in campo per i giocatori della Lazio che, ai box da mesi, stanno continuando a trovare modi per evitare che la noia prenda il sopravvento. Lucas Leiva, approfittando del caldo sole della Capitale, ha trascorso qualche ora in giardino con la famiglia al completo. Il brasiliano ha deciso di rispondere alla sfida che gli era stata lanciata da Rafael Da Silva, riuscendo a mettere il pallone all'interno di un secchio colpendolo con i piedi. Un vero canestro, ma alla maniera dei giocatori di calcio. L'ex Liverpool, poi, ha invitato i suoi compagni a cimentarsi nella nuova challenge: Luis Alberto, Luiz Felipe, Patric, Correa e Jony dovranno fare altrettanto.

