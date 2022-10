Lazio, Signori e Sclosa "scendono in campo" con la maglia della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un amore che negli anni si è solo rafforzato, un legame indissolubile, spesso sottolineato, quello che si è creato tra Giuseppe Signori e la Lazio. Lo storico attaccante, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 1992 al 1997, ancora una volta ha confermato quanto i colori bianco e celesti siano al centro della sua vita quotidiana. Il "Re", come lo hanno sempre chiamato i tifosi, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con una maglia della Lazio, intento ad affrontare una partita di padel, accompagnando lo scatto con la frase: "Sceso in campo". In sua compagnia, come si evince sullo sfondo, c'è un altro ex giocatore biancoceleste: Claudio Sclosa, che dal 1988 al 1994 ha giocato con l'aquila sul petto. Anche quest'ultimo indossa fieramente la maglietta della Lazio, mentre si prepara ad affrontare una nuova partita, al fianco del compagno di mille battaglie.