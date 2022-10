Lazio - Spezia, inaugurato lo striscione per lo Scudetto del 1915 - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica piena e intensa quella di oggi per la Lazio e per il popolo biancoceleste. L’Olimpico si è prestato a fare da cornice a una splendida gara contro lo Spezia, ma non solo. Si è reso protagonista di molte iniziative che si sono svolte nel pre partita e tra queste, l’inaugurazione dello striscione per lo Scudetto del 1915 alla presenza dell’Avvocato Mignogna con Tosatti e il giornalista Roberto Cucchi. Una battaglia che il legale porta avanti ormai da molto tempo, nella speranza che questa rivendicazione possa concludersi col raggiungimento dell’obiettivo da sempre desiderato.

