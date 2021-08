Lazio - Spezia, le iniziative in programma all'Olimpico prima del fischio d'inizio

Domani la Lazio ritroverà finalmente il suo pubblico allo stadio Olimpico, nelle modalità previste dal rispetto delle norme di sicurezza, a tutela della salute di tutti. Per l’occasione, il club ha organizzato una serie di iniziative e attività sociali dedicate a tutti i tifosi, dagli adulti ai giovanissimi. Arrivando allo stadio si potranno ammirare in un “angolo museo”, che ogni mese sarà aperto al pubblico in un settore diverso dello Stadio i 16 trofei e le 16 maglie che hanno accompagnato le vittorie della Prima Squadra della Capitale: si inizia domani dalla Tribuna Tevere. Si potrà conoscere da vicino la nostra Aquila Olympia che sarà disponibile prima del match per i tifosi che vorranno portare a casa una foto ricordo con lei.

LE ALTRE INIZIATIVE - E ancora, partirà il nostro “Lazio stadium esports” a disposizione dei tifosi in Tevere dove in compagnia dei campioni biancocelesti di e-sports si potranno scoprire i loro trucchi e diventare giocatori ancora più forti. Prima del match, diventeranno protagonisti il piccolo Brera Raphael Temerat, di 2 anni, e Daniela Alexandra Alexe, di 6 anni, figli di donne vittime di violenza e costrette ad allontanarsi dalle loro case e attualmente ospiti della casa famiglia di suor Paola: saranno loro a chiamare il volo di Olympia dal campo, insieme al falconiere Juan. Sarà un momento di solidarietà, anche questo fortemente voluto dalla Società e dal suo presidente, Claudio Lotito. Dopo il ritorno di Olympia, sempre in campo si esibirà Jacopo Mastrangelo con la sua chitarra. Tra il primo e secondo tempo di Lazio - Spezia ancora musica ed intrattenimento con Riccardo Celletti offerti dalla nostra Radio ufficiale Lazio Style Radio.