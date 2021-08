Lazio-Spezia, Luis Alberto ringrazia il pubblico e spiega l'esultanza sulle note di Camilo - FOTO

Ieri nella goleada biancoazzurra contro lo Spezia Luis Alberto è stato protagonista non solo con i 3 assist forniti ai suoi compagni, ma anche per il gol finale. La ciliegina sulla torta del 6 a 1 è stata opera sua. Con un post sul suo profilo social ha prima ringraziato il pubblico che ieri era presente: "Serata incredibile allo Stadio Olimpico! Quanto mi mancava festeggiare un gol con il nostro fantastico pubblico!", e poi spiegato la sua esultanza particolare dopo il gol indirizzata a qualcuno. Il Mago ha pubblicato una Instagram story in cui spiega l'esultanza, sulle note di una canzone "Millones" del cantante spagnolo Camilo. Il gesto da lui mimato ricorda a grandi linee una tenda è un simbolo che rappresenta la sua amicizia con Albert Moreno (centrocampista del Villarreal) e Josè Campana (centrocampista del Levante), si definiscono una tribù. Anche la scelta della canzone non è casuale. E' stata la canzone della loro estate spesso riportata nelle storie social dei tre amici e che hanno cantanto insieme al concerto del cantante a Valencia proprio questa estate, si sono scelti fra un milione di persone questo il senso del testo.

