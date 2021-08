Lazio, la tripletta lancia Immobile: il record di Piola ora è vicinissimo!

LAZIO, IMMOBILE E PIOLA - Gol ad Empoli e tripletta in tutte le salse con lo Spezia davanti, di nuovo, ai tifosi tornati all'Olimpico, il campionato di Immobile è ripartito alla grande. Con freddezza in area, da fuori e di testa, Ciro ha messo in mostra tutto il suo repertorio di bomber spietato e di uomo forte, capace di reagire anche alla delusione del rigore sbagliato. Tre gol per spazzare via le critiche estive di qualcuno durante e dopo gli Europei e per confermarsi leader tecnico di questa Lazio targata Sarri, ma soprattutto per avvicinare con un salto triplo Piola: Immobile ha raggiunto quota 154 gol con l'aquila sul petto, è a -5 dalla leggenda biancoceleste (159). È destinato al sorpasso, non c'è dubbio, da capire solo quando succederà. E quando succederà sarà il capocannoniere più prolifico di sempre nella storia della Lazio.

