Lazio - Spezia, le pagelle dei quotidiani: fioccano i 9, è l'exploit del Sarrismo!

Una Lazio quasi perfetta travolge a valanga lo Spezia nel giorno del ritorno all'Olimpico dei tifosi, il 6-1 è una festa completa: tripletta di Immobile, triplo assist per Luis Alberto e gol, debutto di Luka Romero, Pedro e Felipe Anderson in grande spolvero, peccato solo per la rete subita a freddo - come a Empoli -, per il rigore sbagliato da Ciro e per l'infortunio di Lazzari (da valutare). Ma comunque, la Lazio brilla e Sarri se la gode. Vediamo le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT: Reina 6, Lazzari 5,5, Marusic (25’ pt) 6, Patric 6, Acerbi 7, Hysaj 7,5, Milinkovic 6,5, Cataldi (26’ st) 6, Leiva 7,5, Luis Alberto 9, Pedro 7,5, Raul Moro (26’ st) 7, Immobile 9, Muriqi (26’ st) sv, F. Anderson 7,5, Romero (36’ st) sv. Sarri 8.

GAZZETTA DELLO SPORT: Reina 7, Lazzari 5,5, Marusic (25’ pt) 6,5, Patric 6, Acerbi 7, Hysaj 7, Milinkovic 6,5, Cataldi (26’ st) 6, Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Pedro 7, Raul Moro (26’ st) 6,5, Immobile 8, Muriqi (26’ st) sv, F. Anderson 7,5, Romero (36’ st) sv. Sarri 7.

TUTTOSPORT: Reina 7, Lazzari 6, Marusic (25’ pt) 6,5, Patric 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 7, Milinkovic 7,5, Cataldi (26’ st) 6,5, Leiva 7,5, Luis Alberto 8, Pedro 7,5, Raul Moro (26’ st) 6,5, Immobile 8,5, Muriqi (26’ st) sv, F. Anderson 8, Romero (36’ st) sv. Sarri 8.

IL MESSAGGERO: Reina 6; Lazzari 5,5 (25' pt Marusic 6), Patric 6,5, Acerbi 6, Hysaj 7; Milinkovic 6 (26' st Cataldi 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7,5 (36' st Romero ng), Immobile 8 (36' st Muriqi ng), Pedro 7 (26' st Moro 6,5). Sarri 7.

IL TEMPO: Reina 6.5; Lazzari 6 (25' Marusic 6), Patric 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 6.5; Milinkovic 6.5 (26' st Cataldi sv), Leiva 7, Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7.5 (36' st Romero sv), Immobile 8.5 (36' st Muriqi sv), Pedro 7.5 (26' st Moro sv). Sarri 7.5.

