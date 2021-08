Lazio, il messaggio di Patric ai tifosi: "Buona domenica laziali" - FOTO

Un vero spettacolo è andato in scena ieri sera all'Olimpico. La Lazio mette a segno un'altra vittoria e lo fa per 6-1. Questa mattina il popolo laziale si sarà risvegliato di sicuro di buon umore dopo la prestazione notevole e il risultato di ieri sera. A dare il buongiorno però questa mattina è stato Patric che ha anticipato persino i canali social del club capitolino. Lo spagnolo pubblica la foto dell'abbraccio con Reina e scrive: "Buona domenica Laziali". Il difensore è super contento di aver trovato oltre che la vittoria da titolare, anche i tifosi allo stadio dopo un silenzio assordante.

Lazio, Reina esulta: "Felice di tornare in questo stadio. Buona prestazione"

Calciomercato Lazio, Kostic è più vicino: contatti positivi in serata

TORNA ALL'HOME PAGE