Lazio Women - Sampdoria, dove vedere il match in Tv e in streaming

Domenica riparte la Serie A femminile e con lei la Lazio Women. La squadra allenata da Carolina Morace sarà impegnata in una sfida tanto emozionante quanto difficile: confermarsi tra le grandi d'Italia. La preparazione svolta in questi mesi estivi è proceduta senza intoppi, con tanti nuovi acquisti pronti a rinforzare la rosa e ora la rosa è pronta a scendere in campo. Il primo impegno sarà contro la Sampdoria in casa alle 17:30. La partita sarà possibile seguirla attraverso la piattaforma streaming TIMVISION.