Lazio-Spezia, Milinkovic e Zaccagni pazzi d'amore: le esultanze per le compagne - GALLERY

L'Olimpico è un bagno d'amore e anche i protagonisti in campo la pensano così. La Lazio surclassa 4-0 lo Spezia e manda in estasi i tifosi biancocelesti presenti all'Olimpico. Grande gioia per tutti e ovviamente anche per gli autori dei gol che si sono esibiti in esultanze a dir poco romantiche. Prima tocca a Zaccagni che dopo aver scoccato la sua freccia verso la Nord ha fatto la "C" con le mani verso la telecamera per la sua Chiara. Poi è il turno del Sergente Milinkovic che sigla una doppietta e la dedica ancora alla sua piccola che sta per nacere. Pollice in bocca e altra dedica bellissima.