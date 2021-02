Lazio, spunta un nuovo sponsor tecnico: è un marchio di lusso inglese

La Lazio ha un accordo con Macron come sponsor tecnico fino al 2022. A poco più di un anno dalla scadenza il club biancoceleste ha iniziato a programmare il futuro e secondo quanto riportato da Calcio e Finanza sarebbe vicino a un accordo con l'inglese Castore Sportswear. L'azienda di abbigliamento sportivo di lusso, fondata nel 2016 dai fratelli (ex atleti) Tom e Phil Behaon, offre prodotti tecnicamente superiori a quelli del mercato ed è attiva quasi unicamente online: sono presenti solamente due negozi fisici in Inghilterra, uno a Londra e l’altro a Liverpool. Per quanto riguarda la cifra, l'accordo sarebbe intorno ai 4 milioni a stagione, in aumento rispetto agli attuali 3,3 milioni.

