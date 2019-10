Lazio, stasera su Sky in onda il documentario su Vincenzo Paparelli

Si avvicina l’anniversario della morte di Vincenzo Paparelli. Il 28 ottobre di quaranta anni fa, il drammatico episodio nel quale perse la vita il tifoso della Lazio, allora 33enne. Fatale fu un razzo proveniente dalla Curva Sud, che colpì in pieno volto il sostenitore biancoceleste, all’Olimpico per assistere al derby della Capitale. A distanza di tanti anni dalla tragica vicenda rimasta nella memoria della gente laziale, Matteo Marani ha preparato un documentario, che verrà mandato in onda su Sky Sport Serie A alle ore 20. Le immagini saranno riproposte anche domani, 25 ottobre, in occasione della cena evento ‘Il calcio negli anni di piombo’, in programma a Latina presso la sede del ‘Lazio Clan’. Presente alla serata anche il figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele, oltre a Giancarlo Loffarelli e Antonio Baratta.

MARANI - Il giornalista e commentatore di Tuttosport, autore di ‘1979. Roma violenta’ ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate nella rassegna stampa di Radiosei: “La morte di Paparelli ha rappresentato un anno zero. C’è un prima e un dopo Paparelli. Da quel giorno, infatti, non è stato più possibile tornare indietro. È definitivamente finita l’epoca del tifo allegro e colorato. E la tragedia mi ha colpito particolarmente anche perché Vincenzo era un giovane padre di famiglia, un lavoratore con la passione per la Lazio ed era seduto accanto alla moglie quando ha trovato la morte. Non era un violento, ma è stato vittima anche del clima di violenza che in quella fine degli anni 70 regnava sulla Capitale”.

