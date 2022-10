Lazio Style Channel, arriva la conferma della società: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità da parte della società. Per la prima volta infatti Lazio Style Channel sarà visibile in modo gratuito a tutti gli abbonati Sky. Questo il comunicato: "Dal 3 ottobre, per la prima volta, il canale Lazio Style Channel sarà in HD e disponibile a tutti gli abbonati Sky del pacchetto Calcio, senza alcun costo aggiuntivo. Il passaggio tecnico per gli abbonati al canale tematico biancoceleste avverrà automaticamente, senza la necessità di disdire il precedente contratto.

Dalla prossima settimana, Lazio Style Channel inizierà a offrire un palinsesto rinnovato e migliorato, che comprenderà numerosi eventi in diretta, gli allenamenti della prima squadra, il racconto live delle partite di questa stagione della Primavera e, in differita, della Lazio Women, nonché l’audiocronaca delle gare della prima squadra (la trasmissione video avverrà in differita al termine del post partita). In aggiunta, le repliche di tutti gli incontri ufficiali della stagione e le immagini delle partite che hanno scritto i nostri 122 anni di storia".

Pubblicato il 30/09 alle 14.45