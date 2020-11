Lazio, Tacchinardi a Luis Alberto: "Di certe cose se ne parla in sede"

Per qualche ora venerdì scorso in casa Lazio hanno tenuto banco le dichiarazioni polemiche di Luis Alberto verso la società. Il caso si è subito chiuso nella mattinata di sabato con le scuse pubbliche del centrocampista spagnolo. Sulla vicenda si è espresso ai microfoni di TMW Radio Alessio Tacchinardi: "Si deve sempre cercare di dare una mano alle società. Credo che prima o poi saranno pagati i calciatori, quindi ha sbagliato nella sua uscita. Di certe cose se ne parla in sede e non sui social. Non è bello far uscire certe cose quando siamo in un periodo come questo dove tanti non sanno come andare avanti e davvero patiscono la fame. Conoscendo un po' Lotito, non credo che l'abbia presa bene".

