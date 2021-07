Lazio Taekwondo, accoglienza trionfale per Vito Dell'Aquila: il saluto all'oro di Tokyo - FT

Vito Dell'Aquila è il primo eroe italiano delle Olimpiadi di Tokyo. Sabato l'atleta di Mesagne ha conquistato l'oro nel taekwondo, il primo della spedizione in Giappone, il secondo della categoria nella storia olimpica dell'Italia dopo quello di Carlo Molfetta a Londra 2012. In serata l'olimpionico è tornato a casa, sbarcando a Fiumicino e proprio fuori dall'aeroporto ha ricevuto una sorpresa straordinaria: la S.S. Lazio Taekwondo ha preparato un'accoglienza trionfale, con striscioni di ringraziamento per Vito, i piccoli taekwondoka biancocelesti vestiti con il dobok e addirittura due di loro hanno anche simulato un combattimento. Cori da stadio tutti dedicati al campione, commosso per il tanto affetto ricevuto. Scattate tante foto ricordo, con Dell'Aquila che ha ringraziato di cuore tutti i partecipanti. Un gesto bellissimo, nobile, molto laziale che distingue la polisportiva più antica e grande d'Europa anche nel taekwondo.

