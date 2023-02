Lazio, tanti auguri Hysaj: l'uomo di Sarri spegne 29 candeline - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata speciale per Elseid Hysaj che spegne oggi 29 candeline. L'albanese, arrivato alla Lazio nell'estate del 2021 praticamente come primo colpo dell'era Sarri ha collezionato in biancoceleste 61 presenze condite da un gol e un assist. Il terzino viene considerato uno dei fedelissimi del tecnico toscano d'adozione. Ha lavorato con il Comandante infatti anche a Empoli, la sua prima esperienza italiana, e a Napoli, negli anni migliori della sua carriera. Sui social, la Lazio gli ha fatto gli auguri di compleanno così come i tifosi tra i commenti.