Lazio, tifosi furiosi sui social: "Arbitraggio a senso unico..."

Finisce a reti inviolate la gara dell'Olimpico tra Lazio e Ludogorets. La squadra di Baroni non riesce nell'impresa di vincere la quinta gara di fila ma rimane imbattuta in Europa League. Gara ostica quella contro i bulgari e la direzione di gara non ha certo aiutato: dalla gestione dei cartellini fino al mancato rigore non assegnato per il fallo subito da Isaksen.

Al termine della gara tantissimi i commenti dei tifosi che hanno espresso la loro rabbia sui social: "Loro hanno giocato in 12", "In europa non ci vogliono! Arbitraggio sempre contro!" e ancora: "La traversa al tiro di Guendo trema ancora. Arbitraggio a senso unico, soltanto così potevano fermarci", "Prima la trasferta negata. Oggi questo meraviglioso spettacolo. Non so davvero cosa pensare". Insomma anche i tifosi puntano il dito contro il direttore di gara.

Pubblicato il 28/11