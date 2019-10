Lazio - Torino è anche Immobile contro Belotti, amici prima che rivali

Non si può parlare della sfida tra Lazio e Torino lasciando fuori Ciro Immobile e Andrea Belotti. I due centravanti sono i simboli delle due squadre, ma sono soprattutto amici. In Nazionale sono compagni di squadra, mangiano l'uno accanto all'altro ed è difficile non trovarli insieme. Il destino, però, vuole che ci sia spazio solo per uno di loro nella formazione titolare dell'Italia all'Europeo. Ciro e Andrea si contenderanno quel posto a suon di gol e assist fino a maggio. Il sogno di entrambi è di essere titolare alla prima gara ufficiale della manifestazione il 12 giugno all'Olimpico. Prima bisogna pensare a Lazio e Torino. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due stanno trascinando le rispettive squadre. Il bomber di Torre Annunziata è già arrivato in doppia cifra e i biancocelesti dipendono moltissimo dalla vena realizzativa del loro numero 17. Più indietro il Gallo fermo a quota cinque, ma che conclude e cerca la porta più del collega. Stasera si abbracceranno prima e dopo il match come sempre avviene, ma per 90 minuti saranno rivali e cercheranno entrambi di portare a casa l'intera posta in palio. La gara di stasera è troppo importante, la Nazionale può attendere.

