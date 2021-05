Lazio - Torino, l'analisi di Cucchi smonta i granata: "I numeri sono numeri"

Dopo lo 0-0 di Lazio-Torino e la salvezza granata, arriva il tweet di Riccardo Cucchi: "70% di possesso palla, 23 tiri (di cui 7 in porta), due pali, uno su rigore. Le cifre non dicono tutto, ma sono cifre. Lazio in calo nel finale di stagione, è indubbio. Il Torino si salva con una gara tutta difensiva. Per i granata fine di un incubo", questa la sua analisi.