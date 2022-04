Lazio-Torino, le possibili scelte di Sarri: ballottaggio in attacco e in difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la convincente vittoria sul campo del Genoa, targata Marusic e Immobile, la Lazio torna in campo sabato 16 aprile alle 20:45. All'Olimpico arriverà il Torino di Juric reduce dal pareggio a reti bianche con il Milan. Sarri studierà in settimana la miglior formazione per affrontare i granata. Gli unici dubbi per il Comandante riguardano la difesa e l'attacco. Luiz Felipe, rientrato dall'infortunio, potrebbe insidiare Patric e Acerbi. Davanti invece solito ballottaggio Pedro-Felipe-Zaccagni per due maglie da titolari al fianco di Ciro. Centrocampo verso la conferma con Milinkovic, Leive e Luis Alberto così come Strakosha tra i pali e Marusic e Lazzari a spingere sulle corsie.