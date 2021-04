Lazio - Torino, Testi (direttore ASL): "Nessuna pressione dai granata, rispettate le norme"

La Lazio si è vista respingere il ricorso per il 3-0 a tavolino per la gara contro il Torino e le polemiche stanno proseguendo. Hanno fatto discutere soprattutto le parole dell'avvocato biancoceleste Gentile alle quali ha voluto rispondere direttamente il direttore della ASL di Torino Roberto Testi: "Le accuse della Lazio sono idiozie. L’ASL e il Torino si sono comportati nel pieno rispetto delle norme. Il club granata non ci ha fatto alcuna pressione per allungare la quarantena", le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.