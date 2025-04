Lazio, torna la mano di Bastos contro l'Atalanta: l'ironia sugli spalti va virale - FOTO

La Lazio batte l'Atalanta e si rilancia in campionato, ma non è sicuramente la vittoria più importante contro i bergamaschi. Infatti, le due compagini nel 2019 si giocarono la finale di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti per 2-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa, e che negli anni è stata al centro di battute ironiche e sfottò tra le due tifoserie.

Un'ironia che si è rivista ance sugli spalti del Gewiss Stadium. Nel settore riservato ai tifosi della Lazio, gli stessi hanno attaccato sulla vetrata una foto per schernire gli avversari: essa ritraeva il famoso episodio della mano di Bastos non fischiato durante la finale del 2019 e che Gasperini e i suoi hanno reclamato anche in sfide successive. La foto è stata pizzicata anche dai canali biancocelesti e viene ritratto nell'Out of Sight proposto dai canali ufficiali, ora è tornato virale l'episodio soprattutto in virtù dei tre punti conquistati nell'ultima gara.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.