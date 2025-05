Lazio, tra i peggiori 20 della Serie A c'è un biancoceleste: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Basandosi sulla propria media voto, Tuttomercatoweb.com ha completato la classifica dei Flop 20 di Serie A al termine del campionato 2024/25 prendendo in considerazione solo quei giocatori che sono andati a voto in almeno 19 occasioni (metà campionato). Tra questi, in tredicesima posizione e con una media voto di 5.69, c'è anche il centrocampista della Lazio, Reda Belahyane. Per il classe 2004, però, contano anche i voti ottenuti nella prima parte di stagione giocata a Verona.

1. Dailon Livramento (Hellas Verona) 5.50

2. Domagoj Bradaric (Hellas Verona) 5.58

3. Pedro Pereira (Monza) 5.61

4. Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) 5.62

5. Tete Morente (Lecce) 5.64

6. Balthazar Pierret (Lecce) 5.64

7. Andrea Colpani (Fiorentina) 5.66

8. Antoine Makoumbou (Cagliari) 5.67

9. Andrea Carboni (Monza) 5.67

10. Lautaro Valenti (Parma) 5.68

11. Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) 5.68

12. Lautaro Valenti (Parma) 5.69

13. Reda Belahyane (Lazio) 5.69

14. Frederic Guilbert (Lecce) 5.69

15. Sebastian Walukiewicz (Torino) 5.70

16. Matteo Cancellieri (Parma) 5.71

17. Santiago Pierotti (Lecce) 5.71

18. Daniel Mosquera (Hellas Verona) 5.72

19. Liberato Cacace (Empoli) 5.72

20. Tomas Suslov (Hellas Verona) 5.73

