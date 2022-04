Lazio, tutti a casa di Luis Alberto per la festa a tema

Fonte: Lalaziosiamonoi

In casa Lazio il clima non è dei migliori, ma ormai era tutto organizzato. Dalle 18.30, nella villa dell’Olgiata, Luis Alberto riceverà compagni, tecnici e dirigenti per una festa a tema. L’invito per il party era stato recapitato già giorni fa. E come riporta la rassegna di Radiosei, nonostante la sconfitta contro il Milan e il caso Acerbi-Marusic, l’evento di squadra potrebbe essere l’occasione per fare gruppo e sbollire la rabbia. Il Mago è stato promotore di una cerimonia che può essere ritemprante e riconciliatrice. Quattro partite alla fine, il momento è cruciale. Servono anche momenti di svago per ripartire carichi per il grande finale.